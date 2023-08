PODCAST | Ascoltare la strage del 2 agosto 1980, tra brividi e memoria

Se c'è una data che non si può dimenticare è quella del 2 agosto 1980. A Bologna almeno. Chiunque abbia vissuto direttamente o indirettamente la tragedia della strage della stazione sa esattamente dove si trovava e cosa stesse facendo alle 10.25 di quel mattino, come è venuto a conoscenza dei fatti e quali sono stati i primi suoi pensieri sulla vicenda. Domani, saranno esattamente 43 anni da quella pagina tanto dolorosa che ha segnato per sempre la nostra collettività. E dopo oltre 4 decenni si cerca ancora la verità in nome di quegli 85 morti e 200 feriti e contro qualsiasi depistaggio.

Era sabato, il primo sabato di agosto e la stazione centrale era comprensibilmente affollata perché era un giorno di grandi partenze. Quando la bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe fu il caos. Il fumo impediva di vedere e di respirare, le urla dei feriti erano disperate e ci volle un po' per capire cosa fosse successo. I morti non si contavano. Non lo sapeva ancora neppure Agide Melloni che cos'era quel boato che aveva sentito mentre da Piazza dell'Unità si dirigeva proprio verso la stazione per cominciare il suo turno come conducente di autobus. Quel giorno lui e tantissime altre persone non si domandarono neppure cosa fosse giusto fare: "Bastò uno sguardo fra noi per capire che il nostro compito era quello di fare quello che sapevamo fare: sedere al volante e usare i nostri mezzi per trasportare le persone decedute e lasciare così che le ambulanze salvassero i feriti. E così fu per ore e ore...cercando di dare dignità a quei corpi che erano persone, quella dignità che la violenza dell'esplosione avrebbe voluto togliere loro".

ASCOLTA IL PODCAST:

(Le riproduzioni dei notiziari radiofonici nazionali del 2 Agosto 1980 sono di Radio RAI - GR1 dal sito stragi.it)

Strage 2 agosto 1980, racconti e memoria