Poggipollini in Tour per "Il rumore del Silenzio" suona nell'Unipol Arena vuota | VIDEO

Il Rumore del silenzio è un tour speciale, in quattro date e in quattro arene, organizzata dai Bauli in Piazza a favore degli operatori del mondo dello spettacolo e degli eventi. L'Unipol Arena, prima tappa lo scorso 7 aprile, ha aperto il tour che si concluderà domani a Roma, presso il Palazzo dello Sport, dopo le tappe di Torino (stasera) e Milano (ieri).

Al termine del tour, lunedì 12 aprile, sui canali di Bauli In Piazza e i canali di #Chiamatenoi, verrà pubblicato il video racconto dell’operazione che riaccende i riflettori sulle arene italiane e i suoi lavoratori. In questo video intanto, di tre minuti, si vede Federico Poggipollini che si esibisce in un palazzetto vuoto sulle note di "The Sound of Silence”.

"Da oltre un anno più di 370.000 operatori e migliaia di aziende dello spettacolo sono senza lavoro e senza prospettive. Siamo consapevoli dell’emergenza che stiamo vivendo – si legge sul profilo Instagram dell'Unipol Arena –, ma è arrivato il momento di iniziare a programmare un futuro concreto per il nostro settore. Siamo sempre stati dietro le quinte, è ora che i riflettori vengano puntati su di noi".