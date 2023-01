Un anno di lavoro Polfer in Emilia-Romagna, ritrovati 280 minori

Sui treni e nelle stazioni dell'Emilia-Romagna, nel corso del 2022, sono state controllate 261mila persone (+40%) con 71 arrestati e 1.345 indagati.

Rintracciate 324 persone scomparse, di cui 280 minori. Sono i dati che emergono dal "primissimo bilancio di fine anno" della Polizia ferroviaria, che segnala anche il sequestro di 44 armi (36 da taglio e otto improprie), 640 grammi di cannabinoidi, 50 grammi di cocaina, 900 grammi di eroina e 30 grammi di hashish.

Durante l'anno la Polfer ha impiegato 14.800 pattuglie in stazione e 1.840 a bordo treno, interessando complessivamente 3.680 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 680 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

Le attività di prevenzione, prosegue il report, hanno visto un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 41 operazioni: 13 "Stazioni sicure" (finalizzate al contrasto delle attività illecite più ricorrenti in ambito ferroviario) 13 "Rail safe day" (per prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti), 12 "Oro rosso" (contrasto dei furti di rame) e tre "Action week" (potenziamento dei controlli nel trasporto di merci pericolose).

La Polizia ferroviaria ha inoltre partecipato a quattro "Rail action day", organizzate per contrastare i fenomeni criminosi più diffusi in ambito ferroviario e prevenire possibili azioni terroristiche o eversive. Nel dettaglio, l'attività di contrasto ai furti di rame ha prodotto 237 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, circa 450 pattugliamenti delle linee ferroviarie e 114 controlli su strada a veicoli sospetti: questo ha consentito il recupero di oltre 30 tonnellate di materiale di provenienza illecita, la denuncia di 11 persone e il sequestro di quattro mezzi.

Nell'ambito dei controlli ai trasporti ferroviari di merci pericolose, invece, sono state effettuate 11 verifiche su circa 90 carri ferroviari: cinque le irregolarità riscontrate nel corso delle tre "Action week" dedicate. La Polizia ferroviaria, inoltre, ricorda alcune "storie a lieto fine" e diversi salvataggi verificatisi nel 2022.

Ad esempio il caso di un ragazzo ventenne di Reggio Emilia a cui, proprio nella giornata di San Valentino, la fidanzata annunciò l'intenzione di interrompere la relazione: il giovane decise di togliersi la vita sedendosi sui binari della linea storica Bologna-Milano, ma fu salvato grazie alla segnalazione di un cittadino e l'intervento di una pattuglia della Polfer reggiana.

L'8 marzo, invece, "la professionalità e la prontezza di un agente della Polizia ferroviaria hanno evitato che si consumasse una tragedia all'interno della stazione di Bologna", viene ricostruito nella nota: un uomo che si era messo a sistemare il contenuto del proprio bagaglio lungo i binari, oltre la linea gialla di sicurezza, fu tirato verso l'interno del marciapiede dal poliziotto solo "pochi attimi prima" dell'arrivo di un treno.

Altra vicenda da Reggio Emilia, risalente all'11 luglio: un ragazzino non era riuscito a salire sul treno insieme al resto della comitiva con cui stava viaggiando e gli agenti della Polfer, dopo aver rintracciato i genitori, pur avendo finito il turno di servizio lo accompagnarono fino a Bologna perché potesse ricongiungersi con il gruppo di amici. Infine l'8 agosto, a Riccione, gli agenti Polfer hanno contribuito a prestare i soccorsi che hanno salvato la vita ad una donna colpita da arresto cardiaco.