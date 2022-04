Tragedia in via Agucchi, un morto al poligono di tiro

Anziano ucciso da un colpo di pistola. A spingere il grilletto sarebbe stata la stessa vittima. Si tratterebbe dunque di un gesto disperato quello registrato ieri pomeriggio - 27 aprile - al poligono di tiro di via Agucchi. Non serbano molti dubbi a riguardo i poliziotti, allertati dopo la tragedia.

Giunti sul luogo, gli agenti avrebbero ricostruito il fatto, che assume dunque i contorni di un gesto estremo, per cause al momento ignote. Per la vittima, un uomo sulla sessantina, non c'è stato nulla da fare. Letale il colpo di arma da fuoco.

(FOTO REPERTORIO)