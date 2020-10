"Polizia senza auto e radio, stuazione grave": la denuncia del sindacato

"Oltre alla mancanza di auto, è ricorrente l’assenza di radio per gli operatori di Volante, che se fortunatamente hanno pronta la macchina per poter uscire e iniziare il servizio di controllo del territorio, sono costretti ad attendere nuovamente l’arrivo del turno smontante per poter prendere al volo due radio portatili". A denunciarlo il sindacato di Polizia - Sap che segnala come "ormai da settimane, a ogni cambio turno delle volanti - avviene nella zona antistante l’armeria in caserma Smiraglia - tutti assistono a scene alquanto preoccupanti e denigranti nei confronti degli operatori di Volante".

Il Sap parla di una sorta di “Pit Stop. Quando si è 'fortunati', sono costretti ad attendere l’equipaggio del turno precedente per effettuare il più velocemente possibile il cambio sul posto. Quando invece fortunati non si è, e questo accadde fin troppo spesso, gli operatori montanti aspettano per diversi minuti, a volte anche ore, l’arrivo dell’equipaggio smontante, lasciando scoperta la propria zona".

"Se ci fosse una manifestazione, una protesta, come interveniamo?" dice a Bologna Today il segretario del Sap Tonino Guglielmi "è una situazione molto grave".



Il sindacato chiede di un "intervento decisivo e importante volto a recuperarne una piena funzionalità e colmare queste criticità che, ogni giorno, gli operatori di Volante affrontano con estrema professionalità e dedizione alla divisa che indossano".