Ancora occupazioni alla Stamoto: in 8 "prendono casa" nell'ex caserma

Il questore Isabella Fusiello, la scorsa settimana, aveva assicurato altri controlli all'ex caserma Stamoto di viale Felsina "nella speranza che coloro che la utilizzano come domicilio possano desistere, ma - aveva detto ci cronisti - i cittadini che vivono nella zona chiedono maggiore controllo e sicurezza affinché si renda inaccessibile". Infatti nella giornata di ieri, 1° settembre, reparto prevenzione crimine della polizia, carabinieri, polizia locale e personale dell'Esercito, ci sono tornati.

L'area, in stato di abbandono, diventa spesso ritrovo per persone senza dimora o terreno di spaccio, come dimostra il maxi sequestro da 15 chili di stupefacenti, il 19 agosto scorso.

Ieri, le forze dell'ordine, hanno trovato all'interno 8 persone, tra giovani cittadini marocchini, somali, gambiani, senegalesi, te un italiano di 66 anni. Il cittadino marocchino, già espulso dal paese, è stato denunciato per inottemperanza. Tutti gli identificati sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici.

Gli stabili abbandonati ritrovo di disperati

L'ex caserma del Savena, insieme alla Perotti, poco distante, sono oggetto di un accordo tra Università di Bologna e il Ministero della Difesa che hanno unito le forse per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree militari dell’Emilia-Romagna. Come tutti gli stabili abbandonati e lasciati all'incuria, come dimostrano i diversi interventi delle forze dell'ordine, vengono spesso sgomberati e rioccupati da persone disagiate, nell'ultimo caso anche un 66enne, ma anche da pusher o consumatori di stupefacenti. Lo dimostrano anche i numerosi interventi delle forze dell'ordine.

.