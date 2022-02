Scovati oltre 270 kg di cocaina: 4 arrestati tra Bologna e Vicenza

Convalidati con ordinanza di custodia in carcere gli arresti per traffico di stupefacenti a carico di un dominicano 26enne, preso a Bologna, altri due suoi connazionali di 43 e 48 anni bloccati insieme a un italiano originario del Pisano, 68 anni, tra Creazzo e Monteviale, nel Vicentino.

Come riferisce Ansa, la squadra mobile di Bologna, coordinata dal pm Roberto Ceroni, appostata vicino un garage in zona Santa Viola, ha visto un'auto con a bordo il 43enne, che poi si è diretta verso Vicenza. La perquisizione di un'altra auto rimasta all'interno del garage bolognese ha portato al ritrovamento, in un doppio fondo del baule, e al sequestro di 11,8 kg di cocaina e quindi l'arresto del 26enne.

Nel Vicentino, tra un capannone di cui è titolare il 68enne e un casolare, sono stati rinvenuti circa 260 chili di droga, iin un furgone e in alcuni bancali di pellame. Sono stati trovati anche materiali per confezionamento, denaro in contante, fogli con appunti e una possibile contabilità dell'attività di spaccio.

Gli arresti sono stati convalidati a Bologna dal Gip Claudio Paris, a Vicenza dal Gip Antonella Toniolo.

(Foto archivio)