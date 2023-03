Con un coltello in zona U: insulti e minacce ai passanti

Diverse le telefonate arrivate al 113 nel pomeriggio di ieri, 14 marzo: alle 14 circa, all'imbocco di via Zamboni, un uomo si aggirava con un coltello in mano minacciando e molestando i passanti.

Sul posto sono arrivati la volante del commissariato Due Torri - San Francesco e alcuni agenti in borghese che si sono messi sulle tracce dell'uomo che è stato individuato e fermato in via Bibiena, in zona uni

Si tratta di un italiano di 35 anni con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio che non ha "preso bene" l'intervento della Polizia, ma nel frattempo era stato disarmato. In tasca aveva infatti un coltello da cucina che è stato sequestrato.

Il 35enne è stato denunciato per minacce gravi aggravate e resistenza, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 28 febbraio scorso, in vicolo Otto Colone, San Felice, un uomo nelle vicinanze, in un parchetto, in compagnia di una donna, quando ha visto i poliziotti ha cercato di nascondere l'arma in una giostra per bambini.