Polizia incontra i cittadini al Despar della Barca: "A Bologna almeno 3 truffe al giorno"| FOTO e VIDEO

Sensibilizzare “anziani e meno anziani” contro le truffe. È questo l’obiettivo della campagna “Insieme contro le truffe” che vede in prima linea la Polizia di Stato e Despar. La tappa pilota dell’iniziativa è stata organizzata martedì 4 giugno dal supermercato Eurospar di via Di Vittorio, in zona Barca a Bologna.

A Bologna 500 truffe da inizio anno

Anche nel capoluogo felsineo, da inizio 2024 le truffe denunciate sono state “olte 500”, ricorda il Questore Antonio Sbordone durante un momento di incontro con stampa e cittadini, con l’obiettivo di far arrivare il messaggio a più persone possibili, fra potenziali vittime e rete familiare e amicale. All’esterno del punto vendita è stato allestito un gazebo e il personale del commissariato Santa Viola ha informato i cittadini sui comportamenti dei truffatori e ha distribuito loro il materiale informativo. L’iniziativa è stata patrocinata anche dal Quartiere Borgo Panigale Reno.

"Almeno tre truffe al giorno"

Parla di “almeno tre truffe al giorno a danni di persone anziane” il questore di Bologna Sbordone, per il quale si tratta di “un fenomeno che va necessariamente arginato cercando di intercettare gli anziani anche in luoghi di aggregazione come il supermercato appunto, le parrocchie e i centri sociali. Bisogna però coinvolgere anche i loro familiari e i loro parenti – aggiunge - e mi auguro che una campagna come questa condivisa con Despar possa servire ad abbassare i numeri delle vittime”.

“Abbiamo voluto facilitare un momento di incontro fra i nostri clienti e la Polizia di Stato, mettendo a disposizione uno dei supermercati bolognesi più frequentati, contando così di poter intercettare anche quella fascia di popolazione troppo spesso nel mirino di veri e propri esperti in truffe e raggiri. – spiega il direttore regionale Despar Nord Alessandro Urban – Un negozio è sì un esercizio commerciale, ma anche un luogo di incontro e socialità. Il nostro lavoro sensibilizzazione su questo tipo di truffa non finisce qui, ma continua con i colleghi di punto vendita presso le casse”.

La campagna di prevenzione, ideata da Aspiag Service e sostenuta dalla Questura di Bologna, martedì 11 giugno farà tappa presso l’Eurospar di via delle Armi, al Quartiere Savena.