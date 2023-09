Polizia, arrivano i nuovi dirigenti, il questore: "Rafforzati i servizi di controllo del territorio"

L'ultima serie di avvicendamenti porterà potenziamenti in diversi uffici, tra cui quelli delle volanti, con tre commissari capo a coprire l'intera giornata di 24 ore

Avvicendamenti in arrivo alla questura di Bologna, dove il questore Isabella Fusiello ha presentato il nuovo pacchetto di nomine che andranno ad arricchire gli uffici di via Galilei. Tra le novità più rilevanti c'è il potenziamento dell'ufficio volanti, con tre commissari capo sul territorio a supervisionare l'attività degli agenti impegnati negli interventi di strada. Per quanto riguarda nel dettaglio i nuovi quadri, la vice questore Rosanna Ghironi all'ufficio personale, il vice questore Aurelio Verzera sarà all'ufficio Digos, il vice questore aggiunto alle Volanti e il vice questore aggiunto Raffaela Alecci nell'ufficio di gabinetto. Ulteriore rinforzo sugli uffici che gestiscono le Volanti arriverà dal contributo di Felice Palamara, che prende l'incarico di vice dirigente.