Controlli antidroga, sei persone denunciate. Tra loro tre minorenni

Sei persone sono state denunciate dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: questo il risultato dei controlli di ieri pomeriggio, sabato 27 gennaio, ad opera della questura di Bologna.

Nel primo caso si tratta di un cittadino straniero di 28 anni fermato in via Gramsci: con sé, l’uomo aveva 10 grammi di hashish e duecento euro in contanti. Il secondo caso riguarda un gruppo di ragazzi, fermati dalle forze dell’ordine mentre erano a bordo della propria auto in via Cavalieri Ducati. I cinque giovani, tra cui tre minorenni, sono stati trovati in possesso di diversi involucri di hashish, per un totale di circa 80 grammi, e di due bilancini di precisione. Tutti i soggetti sono stati denunciati.