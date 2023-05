Un Polizia all'ex caserma occupata, il collettivo: "Non abbiamo paura e non ci nascondiamo"

"Respinto un primo tentativo di sgombero alle case occupate di via Borgolocchi (ex caserma Masini - ndr)". Lo scrive il collettivo in una nota: "Proprio oggi, giornata di festa dei lavoratori e delle lavoratrici, mentre all interno di HOME - il nome dato a questa nuova occupazione - continuavano i lavori di sistemazione e pulizia della nuova occupazione abitativa,e fremevano i preparativi per il grande corteo di oggi, un vile tentativo da parte delle forze dell'ordine e agenti scelti di sgomberare H.O.Me. è stato prontamente respinto".

La nuova occupazione abitativa, dopo quella della scorsa settimana in via Raimondi, ha dato vita ad 'H.O.ME. - hub di organizzazione meticcia'. Fonti riferiscono che non si sarebbe trattato però di un tentativo di sgombero, ma di un controllo.

Secondo quanto riferiscono gli attivisti, sono arrivate diverse volanti per verificare che all'interno "non vi fossero persone armate", mentre, continuano erano occupati a rendere abitabili i locali "armati, questa volta sì, ma di scope e palette, per poi andare a lavoro persino il giorno del 1° maggio, ultimare preparativi della Parade di

oggi pomeriggio.- poi annullata causa maltempo - Un grave e becero tentativo degli agenti che hanno anche minacciato di chiamare il reparto mobile per sfondare l'ingresso".

"H.O.Me. non si tocca, non si tocca chi lotta e non si tocca chi difende il diritto all'abitare! - concludono - Chiamiamo solidali a difendere H.O.Me. questa mattina per dimostrare che non abbiamo paura e non ci nascondiamo".