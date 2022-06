Navile, due furti in auto in due ore: coppia di ladri beffata dagli auricolari

Dopo aver messo a segno due furti in altrettanti veicoli, un uomo e una donna di 32 anni sono stati arrestati in via Gobetti. L'allerta al 113 è arrivata ieri, domenica 19 giugno, poco dopo le 13.30 da parte di un 40enne che denunciava il furto del portafoglio, di auticolari wi-fi e di altri effetti personali dalla sua auto che era stata aperta e messa a soqquadro.

Tentano di pagare con le carte rubate

Dopo aver parcheggiato in via Stalingrado l'uomo aveva ricevuto la notifica del tentativo di utilizzo delle sue carte di credito sullo smartphone, pagamento che naturalmente non aveva autorizzato. I ladri avevano ordinato cibo da asporto in un ristorante di via Ferrarese, ma non erano quindi riusciti a pagare con le carte rubate. Mentre attendeva l'arrivo degli agenti, che nel frattempo avevano velocemente visionato le riprese delle telecamere di sorveglianza, il 40enne si è ingegnato e ha seguito i suoi auricolari con il sistema di geolocalizzazione, arrivando in via Gobetti, dove ha notato strani movimenti intorno a un furgone.

La coppia, già pregiudicata e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, aveva appena scassinato la portiera di un corriere espresso e rubato un telefono cellulare. Nel frattempo però era arrivata la polizia che aveva arrestato i ladri per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di pagamento. L'uomo è stato trovato in possesso di un coltello, quindi è stato denunciato per possesso illegale di armi. Da un controllo, l'auto sulla quale si muovevano, è risultata rubata qualche giorno fa, quindi per entrambi è scattata la denuncia per ricettazione.

(Polizia - foto archivio)