La polizia li trova dentro le auto parcheggiate e li arresta

Hanno forzato i finestrini e aperto le portiere in pieno giorno, anche se in una domenica estiva, così due uomini sono stati arrestati dalla polizia nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, tra via Zanolini e la zona universitaria.

Il primo, cittadino tunisino nato in Italia nel 1990, intorno alle 14 è stato visto da una volante del commissariato 2 Torri mentre rovistava all'interno di un'auto parcheggiata in via Antonio Zanolini, dopo aver forzato il finestrino e aperto la portiera. Nello zaino sono stati trovati bracciali e bigiotteria, oltre a forbici e la punta di un trapano. Il 32enne ha alle spalle una lunga serie di precedenti penale e di polizia e alias: è stato scarcerato a giugno per furto aggravato, nel 2021 ha patteggiato un anno e 10 mesi per furto in abitazione, ha patteggiato ancora 7 mesi per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nel 2020 e ha preso due anni per rapina impropria nel 2010. E' quindi finito in carcere ed è stato processato per direttissima.

Un paio di ore dopo, un cittadino residente in via Selmi ha chiamato il 113 e segnalato un uomo che si aggirava intorno ad alcune auto. Gli agenti lo hanno sorpreso poco lontano, in via San Giacomo, all'interno di una autovettura con il vero rotto. Si tratta di un cittadino tunisino di 46 anni e all0interno del suo zaino sono stati trovati gli attrezzi da scasso. Anche in questo caso, l'uomo ha alle spalle diversi precedenti e alias ed era sottoposto all'obbligo di presentazione alla PG 2 Torri. In passato infatti era finito nei guai per diversi reati contro il patrimonio e la persona e per reati di droga. Anche lui è finito in manette.

(Foto archivio)