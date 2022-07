La Polizia Locale in diretta: il turno di notte raccontato sui social

Dalle 19 di venerdì 22 luglio fino all’1 di notte di sabato 23, la polizia l cale di Bologna e con lei i colleghi di gran parte dell'Emilia-Romagna saranno in diretta social per "PLdinotte", su Facebook e Twitter, per far conoscere il lavoro degli agenti in orario notturno.

Sono una ventina i comandi emiliano-romagnoli che racconteranno sia le attività di normale controllo del territorio che i servizi specialistici per l’ottava edizione in Emilia-Romagna di una narrazione partecipata, fatta di immagini, video, presentazioni del personale e spiegazioni dei compiti e veicolata dal profilo @PoliziaER, curato dai servizi regionali, gli account dei singoli Comandi e quelli personali delle agenti e degli agenti – attraverso la ricondivisione delle pagine istituzionali.

Collegamento quindi dalle 19 all’una del mattino per osservare da vicino le attività dei comandi : Alto Ferrarese, Modena, Bassa Reggiana, Busseto e Soragna, Rubicone, Cesena, Terre d'Argine, Frignano, Bologna, Bassa Romagna, Mirandola, Terre di Castelli, San Lazzaro, Riccione Misano e Coriano, Cento, Valnure e Valchero, Reno Galliera, Castelfranco Emilia e Unione Comune Modenesi Area Nord.

La Polizia locale metropolitana

Il Corpo di Polizia locale della Città metropolitana, pur rivestendo competenze di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, svolge prioritariamente funzioni di controllo, vigilanza rilevamento, assistenza, coordinamento, esecuzione di interventi gestionali e iniziative di tutela in materia faunistica, ittica, venatoria.

Svolge inoltre attività di monitoraggio e controllo in materia ambientale, tutela della flora e degli animali d'affezione.

Ha competenze di Polizia stradale nel territorio provinciale e, nell'ambito del progetto di sicurezza stradale promosso dall'Ente, gestisce le postazioni di controllo della velocità (autovelox) installate lungo le strade provinciali.

Collabora con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di polizia locale anche in materia di protezione civile.

(Foto Twitter PL Bologna)