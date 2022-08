Polizia locale, addio al commissario Alberto Benuzzi

E' morto Alberto Benuzzi, commissario della polizia locale. Lo rendono noto su Facebook il colleghi della Reno Galliera: "Se oggi la Polizia Locale Reno Galliera ed il suo Servizio Intercomunale di Protezione Civile operano sui nostri comuni è anche grazie alle sue indiscusse qualità umane e professionali. Presente nel nostro Corpo di Polizia Locale fin dalla sua nascita, ne ha costituito il nucleo di Infortunistica stradale per poi creare dal nulla, a partire dal 2010, il Servizio Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione - si legge nella nota - Ci mancherà... "

"in questo momento così triste, esprimo, a nome delle amministratrici e degli amministratori dell'Unione, vicinanza ed affetto alla famiglia. Continueremo, in nome di Alberto, a lavorare per rendere la protezione civile dei nostri territori sempre più all'avanguardia. Ciao Ben!", Così Il Presidente dell'Unione, Alessandro Erriquez, anche a nome degli altri sindaci.