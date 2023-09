Polizia locale, il Pd chiede più agenti: "Abbiamo dei vincoli, ma ci lavoreremo"

Dopo l'accordo sull'integrativo della Polizia locale, siglato nei giorni scorsi, il Pd a Bologna chiede ora l'assunzione di più vigili urbani. E la Giunta Lepore raccoglie la richiesta: "Ci sono dei vincoli, ma studieremo una soluzione", assicura la capo di gabinetto di Palazzo D'Accursio e delegata del sindaco alla sicurezza, Matilde Madrid. Del tema si è parlato giovedì scorso in commissione. E a lanciare il segnale è il capogruppo dem in Consiglio comunale, Michele Campaniello. "Così come chiediamo al Governo un numero maggiore di agenti di polizia- sottolinea il capogruppo Pd- così dobbiamo fare noi a Bologna per la Polizia locale. E il Pd è primo a chiedere che si faccia sforzo in più nei prossimi anni".

Allo stesso tempo, sollecita Campaniello in particolare all'indirizzo del centrodestra, al Governo del Paese, è necessario "intervenire a Roma per elevare il tetto massimo di salario accessorio da riconoscere ai dipendenti pubblici", compresi dunque anche gli agenti di Polizia locale. La sollecitazione ad assumere altri vigili urbani arriva, da tempo, anche dal centrodestra. "Sono fondamentali nuove assunzioni- sostiene il capogruppo Fdi, Stefano Cavedagna- oggi gli agenti sono 539 contro i 612 degli anni scorsi. Il minimo è assumere 150 nuove unità di personale". Anche per il capogruppo del Carroccio, Matteo Di Benedetto, "il corpo va potenziato dal punto di vista quantitativo". Inoltre, il leghista esorta il centrosinistra a "superare i pregiudizi ideologici e fornire le body cam agli agenti, poi i giubbotti protettivi e il potenziamento del parco auto".

La Giunta Lepore non chiude. "Servirebbero più operatori, è evidente- condivide Madrid- ma dobbiamo fare i conti con tutta una serie di vincoli. Studieremo per i prossimi anni le soluzioni per nuove assunzioni. Ci lavoreremo". Nel frattempo, sottolinea la capo di gabinetto del Comune di Bologna, "stiamo battagliando col ministero perché ci siano risorse per la riforma delle polizia locale e si risolvano questioni come i benefici sulle imposte sul reddito, l'accesso alle banche dati, il salario accessorio e la definizione del ruolo della Polizia locale". Dopo la firma dell'accordo sull'integrativo, intanto, il prossimo 12 ottobre è stato convocato il primo tavolo tecnico tra Polizia locale e sindacati per iniziare a discutere di dotazioni, body cam, nuovi mezzi, interventi per i Tso ed eventuali servizi speciali. "Poi proseguiremo con periodicità", assicura il comandante Romano Mignani, che punta a completare tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo la dotazione del Corpo di nuovi veicoli attrezzati.