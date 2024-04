Polizia Locale in sciopero per Strabologna e Tour de France

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Braccia incrociate dei vigili urbani per la StraBologna il prossimo 12 maggio e il passaggio del Tour de France il 30 giugno. "Il 12 maggio, giorno in cui si terrà la StraBologna, non sarà l'unica data, perché è già stata proclamata un'ulteriore giornata di sciopero per il 30 giugno".

Lo riferisce la Dire e lo annunciano i sindacati Snater e Sgb su Facebook: "E' indispensabile coerenza e fermezza nei confronti di una amministrazione che da sempre usa tecniche dilatorie sine die - fanno sapere - Dobbiamo costringere l'amministrazione e il Comando a prenderci sul serio, a prendere realmente coscienza del forte malessere che affligge il Corpo della Polizia locale e a dare risposte esaustive con tempi certi".

Le richieste "che ci costringono a chiedere un ulteriore impegno di lotta e a indire lo sciopero del 12 maggio e il successivo del 30 giugno" riguardano il trattamento economico accessorio degli agenti (a Bologna "il costo della vita è elevato, uno dei motivi per i quali molti operatori di nuova assunzione lasciano la città) che va "incrementato in tutti i modi possibili", per cui si è chiesto "il riconoscimento del buono pasto sui tre turni e un adeguato sistema di welfare aziendale".

Carenza di organico

"Mancano circa 100 agenti", le condizioni di lavoro e di sicurezza, una "organizzazione insoddisfacente della sorveglianza sanitaria", il nuovo sistema di gestione delle sanzioni amministrative "che, oltre ad arrecare danno alle casse comunali per i mancati introiti delle sanzioni e i maggiori costi di plurime notifiche causate anche da mancate registrazioni dei pagamenti, ha creato un aumento considerevole dei carichi di lavoro e di stress da lavoro correlato, incrementato anche dall'aumentata conflittualità dell'utenza verso gli operatori".

E poi denunciano "la diffusa mala-organizzazione dei servizi; confusione, disordine e non tempestività nel rilascio di direttive, di disposizioni e di varie circolari" e il disinteresse per i risultati del referendum contro l'accordo sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil e Sulpl nell'ottobre 2023. "Le nostre organizzazioni, infine, esprimono disappunto e sconcerto per come iniziative e attività quali Città 30, cantieri tram, interventi di riqualificazione urbana, cantierone della Garisenda siano state adottate senza tenere conto di chi nella strada presta la propria opera lavorativa". Di qui l'invito "a scioperare e a non presentarsi al lavoro per i quattro turni di domenica 12 maggio. E' un segnale forte, ma necessario".