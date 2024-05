Al via la campagna ‘Una vita da Social’ con il truck della Polizia Postale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un camion super tecnologico, con tanto di aula e maxi schermi, per illustrare ai ragazzi delle scuole medie e superiori rischi, insidie e comportamenti da evitare nell’uso dei social e di internet e cercare di prevenire episodi di bullismo e discriminazione di genere. È questo il focus della campagna itinerante di educazione alla legalità ‘Una vita da Social’, che ha preso il via il 28 maggio da piazza XX Settembre. A bordo del truck della Polizia Postale sono salite diverse scolaresche, che hanno anche avuto modo di ammirare la Lamborghini che la Polizia di Stato utilizza per il trasporto degli organi e altri servizi urgenti.

Odio in rete e cyberbullismo, come ne usciremo?

L’obiettivo è la prevenzione

“È un'iniziativa su cui puntiamo moltissimo e che portiamo avanti da 14 anni” grazie alla quale “puntiamo molto sulla prevenzione, perché abbiamo notato una forte di discrasia fra quella che è la padronanza del mezzo tecnologico da parte dei ragazzi rispetto al senso di responsabilità delle azioni che loro compiono. Una sorta di leggerezza, inconsapevolezza di quello che può accadere frequentando i vari strumenti social che loro utilizzano normalmente”. A dirlo è il questore vicario di Bologna, Roberto Della Rocca.

La Polizia Postale, che ha all’attivo anni di esperienza sul web, fornisce ai ragazzi “indicazioni sui rischi della navigazione internet sui rischi di postare in internet determinate foto e pose”, spiega il questore vicario Della Rocca. Tanti, infatti, non sanno che “semplice foto che vengono fatte fra ragazzi possono avere delle ripercussioni anche in ambito penale”.

I ragazzi, per il vicequestore “pensano di vivere tutto in un mondo quasi da film o come in videogioco” ma non colgono spesso le conseguenze dei loro atti. L’invito “alle ragazze e ai ragazzi è a “non vergognarsi e non nutrire sensi di colpa, ma avvicinarsi poi alla Polizia di Stato denunciare quello che subiscono” senza timore. L’invito non è solo rivolto alle vittime di ‘revenge porn’ ma anche a chi subisce atti di bulismo e cyberbullismo. A segnalare questi episodi, sempre più spesso, sono stati anche gli insegnanti.

L’ammonimento

Per i ragazzi che commettono questi reati è previsto l’ammonimento, un passaggio importante per prevenire ulteriori episodi ed evitare denunce. I ragazzi, accompagnati dai genitori, vengono convocati in Questura e si confrontano con sezioni specializzate sia della postale sia della squadra mobile sia dell’anti crimine e vengono messi di fronte alle loro responsabilità. Nel corso dell’anno passato i colloqui di questo genere – che spesso hanno toccato profondamenti minori e genitori – sono stati diverse decine, soprattutto per episodi di bullismo.

Il lavoro della Polizia Postale

“Secondo noi è fondamentale poter dare dei consigli pratici e degli strumenti utili ai ragazzi di poter affrontare al meglio quelle che sono le insidie, ovviamente che loro si trovano tutti i giorni on-line”, spiega Maria Cristina Fagone Buscimese, dirigente della Polizia Postale dell’Emilia-Romagna.

“Per quanto riguarda i minori, sicuramente chiediamo di fare attenzione a quelli che sono i fenomeni della sexting della sex extorsion del revenge porn – spiega – . In particolar modo il sexting è quella pratica molto diffusa tra i giovani di scambiare materiale sessualmente esplicito. Il problema è che poi questo materiale viene scambiato, molto spesso viene anche diffuso che può essere diffuso per motivi più svariati o perché magari ripicca nei confronti dell'ex partner o per rivalità”. Il rischio è che si arrivi alla “diffusione di illecita di immagini anche pedopornografiche”, conclude.