"Minori sempre più a rischio in rete. Anche i bambini oggetto di attenzioni sessuali" | VIDEO

Nel 2023 sono aumentati i casi di sextortion (forme di ricatto online - ndr) considerato negli ultimi anni un evidente fronte di rischio per i minori. In passato era appannaggio del mondo degli adulti, attualmente coinvolge gli adolescenti, in particolare, ragazzi tra i 15 e i 17 anni. E' l'aspetto sicuramente più preoccupante che emerge dai dati della Polizia Postale e delle Comunicazioni e dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica.

Gli sforzi dell'anno appena trascorso, si sono concentrati infatti sulla prevenzione e contrasto della criminalità informatica in generale, con particolare riferimento ai reati in danno di minori: "A fronte di un numero complessivo di casi in diminuzione, non sembra ridursi il rischio per bambini e preadolescenti di essere oggetto di attenzioni sessuali da parte di adulti, mentre sono online, guardando i loro video preferiti e giocando ai videogiochi".

"Il nostro impegno è cercare di individuare ogni insidia del web e sensibilizzare - ha detto il commissario Fabrizio Cavani che guida il C.O.S.C. (Centro Operativo Sicurezza Cibernetica) Emilia-Romagna - sempre più minori sono coinvolti in episodi di adescamento online, sebbene abbiamo notato una flessione, come per il cyberbullismo. Significativi anche i reati legati al codice rosso, comportamenti difficili da contrastare soprattutto in tema di stalking e diffusione di immagini che attengono alla vita privata".

Sextortion

Nel 2023 è stato registrato un incremento dei casi di sextortion in danno di minori, passando dai 130 casi del 2022 ai 136 registrati nel 2023. Questo reato sta coinvolgendo sempre più spesso vittime minorenni, con effetti lesivi

potenziati, quali la vergogna e la frustrazione che si ingenera per la difficoltà nel gestire la diffusione di immagini intime magari legate ad una precoce sessualità. La maggior parte dei casi riguarda minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni, prevalentemente maschi.

Adescamento online

Nel 2023 è stato rilevato un lieve calo dei casi di adescamento on line, confermando però il coinvolgimento di minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni. La fascia dei preadolescenti è quella che maggiormente ha avuto interazioni sessuali tecno-mediate, 206 rispetto ai 351 casi totali.

Persiste il lento incremento dei casi relativi a bambini adescati di età inferiore ai 9 anni "trend che sta diventando più consistente in seguito all’avvicinamento precoce agli strumenti informatici dei bambini più piccoli. I minori sotto i 9 anni di età, adescati in rete nel periodo di rifermento sono stati 31, pari al 9% dei casi trattati", conferma la Postale bolognese.

Cyberbullismo

Nel 2023 è confermata la diminuzione dei casi dovuta alla normalizzazione delle abitudini dei ragazzi, dopo il periodo della pandemia da Covid. Nel 2023 sono stati trattati 284 casi di cyberbullismo. Flessione anche del numero dei minori segnalati all’Autorità Giudiziaria, 104 rispetto ai 127 dello scorso anno.

Hacker: "Decine di offensive"

"Il conflitto russo-ucraino ha definitivamente dimostrato come, in epoca attuale, il dominio del cyberspazio abbia assunto una valenza fondamentale", spiega la Polizia Postale "Il dominio cibernetico è così divenuto nuova dimensione, spazio imprescindibile per lo sviluppo delle nuove guerre. Le offensive hacktiviste russe hanno mantenuto una significativa intensità dall’inizio del conflitto, in particolare sono state lanciate decine di offensive contro l’Ucraina e i Paesi NATO". Il gruppo, cita la Polpost a titolo di esempio, (NoName05), ha iniziato a lanciare una serie di offensive contro realtà italiane in segno di protesta contro la politica del nostro Paese, definita “russofoba”. impattando realtà governative, strutture del comparto sanitario, operatori del trasporto

locale, istituti bancari e provider delle telecomunicazioni. Allo stesso modo, rilevanti sono le proiezioni nel dominio cibernetico del conflitto Israele-Hamas.

Nel 2023 in corso il C.N.A.I.P.I.C. - Centro Nazionale Anticrimine per la Protezione delle Infrastrutture Critiche - ha partecipato alla vasta operazione internazionale condotta dall’FBI, Europol ed Eurojust, che ha visto lo smantellamento di uno dei market underground più famosi noto come Genesis Market.

Tale attività ha portato all’emissione di 37 decreti di perquisizione personale, locale e informatica, eseguite dal C.N.A.I.P.I.C. e dai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Campania Basilicata e Molise, Lazio, Lombardia, Puglia, Emilia-Romagna, Calabria, Veneto, Sicilia Occidentale, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Trentino-Alto Adige ed Umbria. Nella nostra regione sono state denunciate 8 persone. I danni ammontano a 1.146.251 euro.

Truffe online

Nel 2023 sono state oltre 3.500 le persone deferite all’A.G.), in particolare nel settore dell’e-commerce. Sono stati 16.325 i casi trattati nella nostra Regione, con un incremento del 6% rispetto al 2022.

Trading online

Anche nel corso del 2023, si è riscontrato un incremento degli illeciti legati al fenomeno del falso trading online (3.360 i casi trattati, 188 le persone denunciate per un totale di 109.536.088 Euro di profitti illeciti), con l’aumento del numero di portali che propongono programmi speculativi, apparentemente redditizi e l’utilizzo di tecniche molto sofisticate per contattare le vittime.

L’attività investigativa, se la denuncia sia tempestiva, prevede l'attivazione dei canali di Cooperazione Internazionale di Polizia, con la richiesta del blocco urgente delle somme versate e l’effettuazione di accertamenti sui flussi finanziari, che normalmente sono destinati all’estero.

Stalking, revenge porn e truffe sentimentali

Reati sui social: cicatrice francese e rider bike

Monitoraggio costante dei social maggiormente in uso agli adolescenti. In particolar modo nell’anno 2023 sono stati controllati TikTok e Snapchat, dove per un certo periodo circolava la c.d. “challenge cicatrice francese” ovvero ferirsi sul viso per procurarsi una cicatrice. Si è provveduto a fare attività di informazione e prevenzione dei pericoli connessi al fenomeno nell’ambito scolastico della provincia bolognese.

Nell’ultimo trimestre dell’anno è stato monitorato la sfida “rider bike”:, ragazzi verosimilmente di età compresa tra i 13 e i 16 anni, circolando in bicicletta ad alta velocità nelle vie centrali di Bologna, impennavano e scansavano all’ultimo momento i mezzi pubblici o le autovetture. Le azioni sono state videoregistrate e pubblicate su Instagram. Per contrastare il fenomeno sono state attivate adeguate attività di sensibilizzazione nell’ambito degli incontri formativi scolastici nonché allertati gli Uffici di Prevenzione e Sicurezza Pubblica territoriali.

Cyberterrorismo

Le piattaforme di comunicazione online, i social network e le applicazioni di messaggistica istantanea, rappresentano il principale canale di comunicazione per la iffusione di contenuti propagandistici.

Reati finanziari online e i furti di criptovaluta

Le indagini hanno permesso di registrare una diffusione del phishing (anche nelle varianti del c.d. “vishing” e del c.d. “smishing”)messe in atto con e-mail che, dietro apparenti comunicazioni di Ministeri, organizzazioni pubbliche, istituti di credito e altri enti, consentono di acquisire i dati personali e sensibili, le password a domini riservati, utili per perpetrare reati contro il patrimonio.

Analogamente, si registra la persistente aggressività sociale delle frodi basate sulle tecniche di social engineering, con particolare riferimento al c.d. BEC fraud, facilitata anche dall’aumento delle comunicazioni commerciali a distanza e dall’uso dilagante della rete nelle transazioni commerciali.

"Il settore del financial cybercrime - spiega la Postale - è un bacino molto remunerativo e, per questo, sempre più appetibile per organizzazioni criminali strutturate, anche estere, che sovente utilizzano gli illeciti profitti, derivanti da tali condotte delittuose per finanziare ulteriori e diversificate attività illecite".

Un'indagine svolta dagli investigatori del C.O.S.C. di Bologna ha rivelato che il titolare di un account Binance, piattaforma online di investimenti in cripto valute, accedendo al portale, aveva notato che che i propri wallet erano stati completamente svuotati in seguito al download di un file ricevuto tramite e-mail. Il furto di criptovaluta comprendeva un totale di 51 bnb, equivalenti a circa 13.000,00 euro. L’uomo, inoltre, è stato

contattato mediante una piattaforma di messaggistica istantanea, ricevendo una richiesta estorsiva affinché non venissero divulgati i propri dati personali. L'attività di indagine ha consentito di recuperare e restituire l’intera somma.

Attività di prevenzione

Tra le iniziative educative, il format teatrale itinerante e in streaming #cuoriconnessi che ha coinvolto oltre 340mila studenti sul territorio nazionale. Di rilievo anche la campagna educativa itinerante di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli legati ad un uso non corretto della rete internet da parte dei minori denominata

"Una vita da social". L’iniziativa, arrivata quest’anno alla sua XI edizione e coinvolto oltre 3 milioni di studenti, attraverso il Truck didattico multimediale della Polizia Postale, ha proseguito la sua attività itinerante in Italia e all’estero.