Droga, arresti e denunce per cocaina e hashish: tre giovani nei guai

I fatti ieri tra via Salvini e via Matteotti: in totale la polizia ha sequestrato 26 grammi di cocaina, 46 grammi di hashish e 1.125 euro in contanti

Nella giornata di ieri la locale Squadra Mobile ha tratto in arresto due soggetti per spaccio. L'attività investigativa è nata da alcune segnalazioni di spaccio in zona san Donato. Ieri i poliziotti si sono appostati in via Salvini dove hanno sottoposto a controllo un soggetto libico del 1999 che trovavano in possesso di una dose di cocaina e 20 grammi di hashish.

Lo stesso era appena uscito da un edificio e con le chiavi che aveva a disposizione i poliziotti sono riusciti ad individuare l'interno in cui alloggiava, che risultava essere un b&b. Una volta entrati i poliziotti individuavano anche un altro soggetto, tunisino del 1997, che stava preparando altre 20 dosi di cocaina utilizzando materiale per il confezionamento e un bilancino.

In totale venivano sequestrati 26 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e 1.125 euro in contanti. I due uomini, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati tratti in arresto e verranno sottoposti a direttissima questa mattina.

Un altro episodio sempre nella giornata di ieri quando, intorno alle 18.30, gli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblicno notavano un uomo in via Matteotti che, alla vista della volante, con fare sospetto cambiava direzione cercando di imboccare un vicolo di difficile accesso alle autovetture. Gli operatori di polizia sottoponevano a controllo il soggetto che veniva trovato in possesso di 26 grammi di hashish. L'uomo, tunisino del 1987, già gravato da precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti, veniva denunciato per detenzione di stupefacenti.