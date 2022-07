Polstrada: "Ad Altedo mancano gli etilometri", la denuncia del sindacato

"Mancanza di Etilometri presso la Sottosezione Polizia Stradale di Altedo e non solo". Lo denuncia il segretario bolognese del sindacato di polizia Siulp, Amedeo Landino, in una comunicazione al dirigente Piero Brasola.

Da alcuni giorni le pattuglie di vigilanza stradale non disporrebbero quindi "dell'importante strumentazione propedeutica ai controlli di soggetti in stato di ebbrezza - per effettuare cioè l'alcol test - Come noto, nella Regione Emilia-Romagna così come in tutto il territorio Nazionale, sono molteplici le iniziative di promozione e le attività di sensibilizzazione sulla guida sicura e sopratutto senza l'assunzione di alcool e se fosse confermato che proprio una delle Istituzioni preposte per eccellenza alle attività di prevenzione e controllo su strada ne sia sprovvista sarebbe grave ed assurdo" si legge nella lettera.

La Sottosezione Polizia Stradale di Altedo è deputata anche ad effettuare controlli sul territorio e sul tratto autostradale di competenza della A13 Bologna-Padova.