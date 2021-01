Il bilancio della stradale: nel 2020 -25% incidenti ma +40% legati a droghe e alcool

Molti incidenti in meno, anche grazie alle restrizioni sugli spostamenti decise per fronteggiare l'emergenza Covid, ma aumentano del 40% gli incidenti in cui almeno uno dei conducenti risulta in stato di ebbrezza o di alterazione per sostanze stupefacenti o psicotrope, e resta alto il numero di multe comminate per l'uso del cellulare alla guida e per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Questo, in sintesi, il bilancio delle attività svolte nel 2020 dalla Polizia stradale a Bologna e provincia. Nel dettaglio, si legge in una nota, rispetto al 2019 "si evidenzia una diminuzione di circa il 25% degli incidenti, che sono stati 777, di cui 725 in autostrada (-30% circa) e 52 sulle altre strade (-20% circa)".

Un dato "da recepire con favore", ma "sicuramente legato anche all'eccezionalità del momento storico che ha visto, come principale misura di contrasto al Covid-19, forti limitazioni agli spostamenti del traffico veicolare". Anche il numero degli incidenti mortali è diminuito fortemente (da 15 nel 2019 a sei nel 2020), con 11 vittime in meno (sette, contro le 18 del 2019".

Calano anche gli incidenti con feriti e il numero delle persone che hanno riportato lesioni, che passano dalle 667 del 2019 alle 351 del 2020, mentre risultano "in aumento, con 35 casi (+10 rispetto al 2019, pari a un +40% circa), gli incidenti che si connotano per la positività all'accertamento dello 'stato di ebbrezza' o 'stato di alterazione per sostanze stupefacenti o psicotrope' di almeno uno dei conducenti coinvolti". Sul fronte delle multe, nel corso del 2020 sono state rilevate 27.679 infrazioni. La maggioranza delle sanzioni, 3.448, riguardano l'inosservanza dei limiti di velocità, seguita dall'uso del cellulare alla guida (1.666 multe), e dal mancato utilizzo delle cinture (1.271)

Sopra 'quota 1.000' anche le infrazioni dei tempi di guida dei veicoli industriali (1.042, su 10.015 conducenti controllati), mentre i controlli sui bus scolastici hanno portato a sanzionare per inadempienze due conducenti. Sono poi state 37.990 le persone sottoposte a screening per verificare se fossero o meno in stato di ebbrezza, con 238 sanzioni.

In 13, invece, sono stati sorpresi a guidare sotto l'effetto di stupefacenti. Altre sanzioni sono state comminate per violazione delle norme sulla copertura assicurativa (476), guida senza patente (227), fuga dopo un incidente (12) e mancato utilizzo del casco (nove). Quanto alle patenti, nel 2020 ne sono state ritirate 870, a cui si aggiungono 689 carte di circolazione, mentre i punti decurtati sono stati 40.628.

Infine, per quanto riguarda i controlli sulla "sussistenza dei motivi idonei per spostarsi" stabiliti dalle norme anti-Covid, sono stati svolti "16 servizi coordinati tra più uffici della Polizia di Stato, e 4.428 servizi con singoli equipaggi, con 1.686 sanzioni nei confronti di altrettante persone che si muovevano lungo le strade sul territorio senza valide motivazioni".