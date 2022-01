Calci e spintoni al supermercato: arrestato ladro "goloso"

Avrebbe voluto pagare solo una confezione di yogurt, ma addosso aveva numerose confezioni di cioccolatini. Un cittadino egiziano di 47 anni, regolare sul territorio, ma con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato ieri in un supermercato di via Bovi Campeggi alle 19 circa.

Il vigilante e il direttore del negozio lo hanno bloccato, dopo aver scoperto che aveva prelevato dagli scaffali cioccolatini in quantità, quindi sono stati colpiti con calci e spintoni, poi hanno chiamato la polizia,

L'uomo è stato ammanettato e accusato di rapina impropria, sarà processato per direttissima.