Raid notturno sui motorini: un 18enne in manette, nei guai anche due minori

La Polizia è stata avvertita, alle 4 di questa mattina, da una residente che ha sentito i rumori e si è affacciata alla finestra e, quando le volanti sono arrivate hanno ammanettato un ragazzo, appena maggiorenne e con pregiudizi alle spalle, in flagrante, mentre con i fili elettrici stava tentando di accendere uno scooter parcheggiato.

Gli agenti hanno accertato che, insieme a due minorenni, identificati e denunciati, stavano tentando di rubare alcuni scooter in via Begatto, traversa di via San Vitale. I ciclomotori danneggiati sono in totale tre.

Il 22enne è stato arrestato per furto aggravato, continuato in concorso e sarà processato per direttissima.

A fine luglio, un 31enne italiano, noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione, dopo che un equipaggio delle volanti lo ha pizzicato in sella a uno scooter - poi risultato rubato - mentre viaggiava a luci spente su via Cristoforo Colombo.