Polizia ancora in via dello Scalo: scoperto appartamento-base, sequestro di droga e refurtiva

Continuano le segnalazioni nei dintorni di via dello Scalo, dove nell'ultimo periodo si sono registrati diversi arresti e sequestri di stupefacenti. Questa volgta gli agenti sono entrati dentro un appartamento e una cantina, trovando droga, arnesi da scasso e refurtiva.

Il tutto è cominciato da un inseguimento, ieri, alle 14: due soggetti sono stati osservati da una volante di passaggio. Non appena hanno visto avvicinarsi la volante entrambi si sono dati alla fuga.

L'inseguimento è finito dentro un alloggio: dei soggeti nessuna traccia ma la cui porta d'ingresso era forzata. Entrando, i poliziotti hanno trovanto all'interno vario materiale: arnesi da scasso, coltello, accetta, stupefacenti e un documento rilasciato dall'autorità marocchina.

Le ricerche si sono estese anche a una cantina, che risultava in uso agli utilizzatori dell'appartamento, in un condomino limitrofo. All'interno gli operatori hanno trovato altra sostanza stupefacente, 2 bilancini, smartphone, cuffie e vario materiale sanitario (aghi e lancette sterili). In tutto, sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish e circa 35 di cocaina.