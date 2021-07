Via Jacopo di Paolo: i vicini sentono i rumori, la Polizia arresta ladro e palo

La Polizia ha arrestato due uomini di 55 e 43 anni per tentato furto aggravato in concorso. Intorno all'una di questa notte infatti, dopo le chiamate al 113 di alcuni residenti che avevano sentito dei rumori metallici, le volanti sono intervenute in via Jacopo di Paolo, nel quartiere Navile, nelle vicinanze di un capannone.

Gli agenti individuavano due uomini, entrambi con precedenti e residenti a Bologna: un 55enne nato a Palermo, ovvero il "palo" che aveva anche in tasca le chiavi di un furgone parcheggiato poco distante. A bordo del mezzo trovano il complice, 43enne nato a Foggia.

La perquisizione all'interno del veicolo ha permesso di trovare vari arnesi da scasso e 60 chili di "scossaline", rame angolare utilizzato per realizzare le coperture dei tetti. Per entrambi sono scattate le manette.