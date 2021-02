In contromano, ben oltre il coprifuoco e con droga in auto: fermati in via Zampieri dalla Polizia

Percorrevano la strada nel verso non consentito e nell'abitacolo detenevano della marijuana: tre nei guai

Intorno alle 2.40 della scorsa notte la Polizia ha fermato una vettura che marciava contromano lungo via Zampieri. A bordo del mezzo tre soggetti, due marocchini (classe '94 e '99) e un cittadino italiano (del 2001), ma anche qualcosa che non sarebbe dovuto esserci: 20 grammi di droga.

Gli agenti hanno effettuato anche delle perquisizioni domiciliari e in casa del ragazzo italiano sono stati rinvenuti 5 grammi di marijuana. Tutti e tre sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente e per violazione normativa Covid essendo passato da un po' il limite orario imposto dal coprifuoco.