Polizia, occhi puntati sulla zona stazione: il questore Fusiello incontra residenti ed esercenti

Partenze e arrivi più numerosi in città con l'arrivo dell'estate. Per gestire al meglio il maggiore flusso anche turistico, la questura di Bologna ha intensificato i controlli nelle zone più calde: dalla stazione ferroviaria, a quella dei bus, quindi in Piazza XX Settembre, al parco della Montagnola, in via Irnerio e strade limitrofe.

Un maggiore attenzione dunque che porterà, la prossima settimana, il questore di Bologna Isabella Fusiello, a incontrare residenti ed esercenti della zona per stabilire con loro un rapporto diretto e raccogliere le segnalazioni di criticità.

I servizi di controllo straordinari, operati dal Reparto prevenzione crimine, cinofili e dagli agenti del commissariato Due Torri - San Francesco, si sono concentrati sul contrasto a furti e spaccio.

Nelle scorse 3 settimane, sono state controllate 400 persone, 70 veicoli e una quindicina di esercizi pubblici: quattro gli arresti per spaccio e due per taccheggio, oltre al sequestro di hashish e marijuana nascosti nei cespugli con il supporto del cane Jago.

(Polizia ingresso via Carracci - foto archivio)