Polizia e municipale disperdono la folla in zona Universitaria | VIDEO

Detto, fatto. E' infine arrivata la preannunciata stretta sulle zone della movida, dopo che nelle serate precedenti si erano verificate situazioni di assembramento di centinaia di giovani, concentrati principalmente in piazza San Francesco, Piazza Aldrovandi e piazza Verdi. Sin dalle prime ore della sera polizia, carabinieri e polizia locale hanno iniziato a pattugliare le piazze dove sono soliti radunarsi folle di giovani per dediti all'aperitivo ritrovato, raduni questa volta dispersi sul nascere dalla presenza delle divise. Sconsolato Otello Ciavatti, dell'associazione Piazza Verdi: "Ogni volta si ripetono queste scene, basterebbe parlarsi per trovare un punto di equilibrio".