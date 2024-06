Agenti aggrediti, ecco l'abbigliamento antitaglio | VIDEO

Una partnership di Sap - Sindacato Autonomo di Polizia - con un'azienda locale, Tactical Metal Tailors di Matteo Vannini, per offrire ai poliziotti la possibilità di acquistare in convenzione materiale tecnico di alta qualità: "Felpe, maglie sottocamicia, corpetti e girocolli, progettati per garantire un'adeguata protezione e prevenire incidenti come quello di Milano, dove un vice ispettore è stato gravemente ferito da fendenti di coltello", spiega il segretario provinciale del sindacato, Tonino Guglielmi.

"Il Sap nel 2017 aveva intrapreso un'iniziativa proattiva per affrontare la crescente minaccia di aggressioni con armi da taglio (coltelli, cutter, cocci di vetro...) fornendo a tutti i suoi iscritti dei guanti anti taglio per garantire una maggiore sicurezza durante lo svolgimento del proprio servizio" ricorda Guglielmi "abbiamo dimostrato la nostra lungimiranza nel corso degli anni e sensibilizzando i vertici ministeriali sul crescente rischio di aggressioni ai colleghi e sulla necessità di misure protettive adeguate, dal 2023, la stessa Amministrazione ha deciso di dotare il personale del controllo del territorio di appositi guanti anti taglio".

"Siamo orgogliosi di essere in prima linea nell'implementazione di dispositivi di sicurezza innovativi - conclude il segretario - e speriamo che questo materiale tecnico possa presto diventare parte integrante dell'equipaggiamento individuale standard dei nostri colleghi".