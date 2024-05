Agente aggredito in Piazza Verdi: "Serve giubbetto antitaglio, stufi della solidarietà"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Anche i sindacati di Polizia bolognesi lanciano l'allarme sulle aggressioni ai poliziotti, dopo i fatti di Milano, dove un agente di 35 anni, Christian Di Martino, è stato accoltellato nella stazione di Lambrate da un uomo con doversi precedenti.

SIULP riferisce che anche a Bologna alcuni giorni fa, le volanti sono intervenute dopo le segnalazioni che riferivano di un uomo che stava danneggiando alcune biciclette parcheggiate in Piazza Verdi e lanciava bottiglie di vetro per poi aggredire gli agenti e mandandone uno al Pronto soccorso del Maggiore con una prognosi di 30 giorni.

"Siamo a esprimere la nostra più totale vicinanza e incondizionata solidarietà al collega rimasto vittima dell’infortunio, augurandogli una pronta guarigione - scrive in una nota il SIULP- Sembra sempre più che tali fatti stiano diventando di routine, di normalità, quando di normale in tutto questo non c’è niente. L’incremento di aggressioni a chi fa di tutto per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini - continua il sindacato - nonostante l’emorragia repentina del personale della Polizia di Stato, i tagli degli straordinari e tutte le numerose criticità cui ogni giorno l’operatore delle FF.OO. è obbligato a fronteggiare in strada, è un dato a dir poco spaventoso" e lancia l'allarme "impossibile continuare a lavorare per la sicurezza dei cittadini in questo modo. Uscire di casa e pensare di non essere sicuri di tornare perché le leggi non ci aiutano per niente, è intollerabile. Siamo stufi della solidarietà delle Istituzioni, vogliamo essere tutelati durante il nostro lavoro. La Politica intervenga urgentemente. Servono risorse umane, strumenti e mezzi normativi. Siamo stanchi di aggressioni a danno di donne e uomini in divisa. Pronti alla mobilitazione per

tutelare le nostre vite e la dignità della nostra professione che lo ricordiamo ha come mission primaria la sicurezza dei cittadini".

Sap: "Serve il giubbetto antitaglio"

"Solidarietà e vicinanza al collega in forza alla Questura di Milano - anche dal SAP - Forza Christian siamo tutti con te! Queste delicate ore che scorrono non possono però non farci riflettere sull’importanza che ricopre il materiale tecnico in dotazione ai nostri colleghi che quotidianamente operano sul territorio - si legge nella nota del sindacato - In questo caso, se Christian avesse indossato il c.d. giubbetto tecnico

antitaglio - per ben due volte già sperimentato in passato dagli operatori UPGSP di questa provincia - forse adesso tutti noi non saremo così in apprensione per le sue condizioni di salute".

"Non vogliamo strumentalizzare questo episodio - fa notare il SAP - ma non possiamo neanche continuare a tollerare le assurde lungaggini della nostra Amministrazione che, rigurgitata nel vortice delle sue burocrazie, dimentica troppo spesso il bene primario dei suoi dipendenti, la vita. Oltre alla periodica verifica dell’efficienza del materiale attualmente in uso ai colleghi, quali G.A.P., radio, uboot, ecc… chiediamo che venga dato concreto seguito ai test già eseguiti su questi giubbetti tecnici al fine della

necessaria e veloce distribuzione al personale. Nella speranza di una rapida fornitura, facciamo tutti il tifo per il nostro Christian".