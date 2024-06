QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Quel poliziotto mi ha puntata e mi ha tirato un calcio in mezzo alle gambe”. Sarà il gip Roberta Malavasi a decidere se accettare la richiesta di archiviazione o procedere con l’indagine a carico dell’agente di polizia che, lo scorso 6 dicembre durante gli scontri con un gruppo di manifestanti, ha colpito nelle parti intime l’attivista Ilaria Cauzzi.

Fuori dal tribunale dove stamattina si è tenuta l’udienza per il ricorso presentato dalla ragazza assistita dalla legale Marina Prosperi, Ilaria ripercorre la scena immortalata nello scatto del fotoreporter Michele Lapini e poi finita sui giornali e diffusa dai collettivi. Durante il corteo contro i due sgomberi avvenuti in via Corticella e in viale Filopanti quel giorno, manifestanti e polizia si sono scontrati durante un corteo di protesta in centro città. È durante quei tafferugli che è avvenuta quella che per l’attivista di Cua e Plat è stata un’aggressione sessista: “Mi sono sentita ‘messa a posto’, come una donna che deve stare zitta. Alla mia denuncia hanno risposto con l’archiviazione: è un tentativo di relegare al silenzio chi si batte per stare dalla parte giusta”. Ad accoglierla, alla fine dell'udienza, una quarantina di ragazzi e ragazze appartenenti ai collettivi.

Procedere con l’indagine o, in alternativa, disporre l’imputazione coatta. È questa la richiesta avanzata dalla legale: “Il tutto è partito da una nostra denuncia per violenza sessuale e violenza privata. Per noi quel tipo di azione non è stato un atto di ordine pubblico di un membro delle forze dell’ordine che agisce in una situazione di carica o per ragioni di difesa personale – ricostruisce Prosperi – ma sosteniamo che abbia deliberatamente calciato Ilaria in quel modo”. Per i pm, invece, il comportamento dell’agente è disciplinato dall’articolo 53 del Codice penale che scrimina l’uso della violenza da parte di un pubblico ufficiale “costretto dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza” per “adempiere un dovere del proprio ufficio”.

Alla richiesta di archiviazione, prosegue Prosperi, “abbiamo fatto opposizione con un atto motivato in cui abbiamo individuato delle mancanze, come non aver sentito il nostro testimone cioè la persona che ha scattato la fotografia. Abbiamo chiesto al giudice di procedere per violenza privata nel caso non ritenesse che ci sia la violenza sessuale”.

Il gip si è riservato la decisione e la comunicherà nei prossimi giorni. Ilaria dovrà attendere il responso lontana da Bologna, perché nei giorni scorsi è stata destinataria di un divieto di dimora per i fatti del 6 dicembre “insieme ad altre 22 persone che come me hanno ricevuto delle misure cautelari – conclude l’attivista –. Non sono sola e non ci faremo intimidire da questo attacco”.