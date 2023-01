Poliziotto salva bimbo che non respira, Meloni: "Eroe in divisa"

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ringraziato l'agente di Polizia che a Bologna ha soccorso un bimbo che stava soffocando: "Una mamma si accorge che il suo piccolo di due anni è incosciente e chiede aiuto. Interviene così Marco Tinello, agente della Polizia di Stato, che con estrema lucidità e prontezza salva la vita al piccolo che stava soffocando. Complimenti a Marco, eroe in divisa" ha twittato la premier.

L'agente, 23 anni, in servizio mercoledì pomeriggio all'ufficio immigrazione è intervenuto dopo aver sentito la madre del piccolo chiedere aiuto. Il piccolo era incosciente nel passeggino è stava per soffocare. Nonostante le manovre e il soccorso guidato del Pronto soccorso, non riusciva a respirare fino a quando il poliziotto non gli ha tirato fuori la lingua.

Il bambino è stato poi ricoverato in ospedale per accertamenti. Sta bene e si è ripreso senza conseguenze.