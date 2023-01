Bimbo di 2 anni non respira più, un poliziotto gli salva la vita

Un poliziotto ha salvato la vita ad un bimbo di due anni che si è sentito male nella sala d'attesa dell'ufficio immigrazione.

L'agente, 23 anni, in servizio mercoledì pomeriggio in via Bovi Campeggi, è intervenuto dopo aver sentito la madre del piccolo urlare chiedendo aiuto.

Il bambino, di origine bengalese, era incosciente nel passeggino e la donna, disperata, ha chiesto aiuto perché non lo sentiva più respirare.

L'agente ha iniziato così le manovre di primo soccorso per evitare un'eventuale ostruzione ma inizialmente ogni tentativo sembrava essere vano. Poi la chiamata al 118, ma anche in questo caso, nonostante le istruzioni via telefono per eseguire la manovra di Heimlich, il piccolo non respirava.

A quel punto l’uomo ha pensato di aprirgli la bocca e gli ha tirato fuori la lingua. Inizialmente anche questa manovra sembrava non avere effetto ma poi, fortunatamente, è arrivato un rigurgito che ha sbloccato le vie respiratorie del bimbo.

Il bambino è stato poi ricoverato in ospedale per accertamenti. Sta bene e si è ripreso senza conseguenze.