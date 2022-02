Poliziotto trovato morto: la madre resta ricoverata in prognosi riservata

Resta ricoverata in prognosi riservata la madre del poliziotto trovato morto nel pomeriggio di ieri, 2 febbraio, in un appartamento del quartiere Bolognina. Contrariamente a quanto inizialmente comunicato da fonti Ausl, la donna non è deceduta, ma le sue condizioni restano serie.

Sul caso sono gli stessi colleghi della Squadra mobile di Bologna a indagare. E' di ieri la drammatica scoperta dopo la segnalazione di una vicina di casa, che conosceva bene sia l'agente che la madre. Quanto i poliziotti sono intervenuti presso il loro appartamento hanno trovato l'uomo già morto. Accanto al cadavere giaceva la donna, in stato di incoscienza. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è attualmente ricoverata.

I contorni dell'accaduto sono ancora al vaglio della polizia che sta indagando, insieme alla scientifica, coordinata dal pm Bruno Fedeli.

