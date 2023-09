Risarcimento ex dirigenti Sap, Pollastri: "Nessuna condanna penale, andremo in Cassazione"

"Non vi è mai stata condanna per appropriazione indebita in sede penale, nella quale sono stati svolti accertamenti approfonditi di ogni spesa, ne è mai stato appurato alcun pagamento per attività che non fossero state promosse dal sindacato o previste nei bilanci di previsione". E' la replica di Gianni Pollastri, segretario nazionale del Fsp, sindacato di Polizia, dopo l'accusa di utilizzo indebito dei fondi.

Pollastri e l’ex segretario amministrativo Giovanni Trovato, anche quest'ultimo oggi nel Fsp, sono stati condannati in sede civile al risarcimento.

"Il contenzioso, come gli altri fatti che ci vengo contestati sulla gestione economica, fatalità, fu avviato dopo la nostra fuoriuscita da quella sigla sindacale - ha detto Pollastri a Bologna Today - e riguardò la gestione economica di 10 anni di attività - dichiarando che i bilanci sono stati - tutti approvati all’unanimità dagli organismi statutari e votati anche di chi, poi, ha avviato le cause, beneficiario peraltro di quella gestione, con pagamenti eseguiti sempre in formato elettronico o con assegni e rendicontazioni approvate da tutti gli organi statutari di controllo ed inviate anche alla struttura nazionale del sindacato per una ulteriore validazione".

Quindi Pollastri contesta la condanna per appropriazione indebita in sede penale che "non c'è mai stata, sono stati svolti accertamenti approfonditi di ogni spesa, ne è mai stato appurato alcun pagamento per attività che non fossero state promosse dal sindacato o previste nei bilanci di previsione. In sede civile, invece, una piccola parte delle contestazioni sulla regolarità della rendicontazione è stata accolta, ma per la maggior parte le doglianze sono state censurate".

Ricorso in Cassazione

Il segretario Fsp ribadisce la "totale estraneità alle risultanze in sede civile" e rivendica "correttezza e serietà nella rendicontazione" annunciando anche di aver dato mandato ai legali per formalizzare il ricorso in Cassazione: "Attendiamo fiduciosi l'esito del ricorso con la stessa fiducia nella giustizia che ci ha consentito in questi 13 anni di arrivare a sentenze penali di assoluzione e civili, di totale ridimensionamento delle accuse ignobili che ci sono state accollate nel corso del tempo".

"Le contestazioni giudiziarie sulla gestione patrimoniale sono state rivolte anche ad altri dirigenti sindacali che hanno lasciato quella sigla - attacca Pollastri - Il Sap ha perso queste ed altre cause, ed è stato condannato ad importanti risarcimenti; anche recentemente vi sono state condanne per i rapporti con collaboratori esterni, che stanno pesando in modo importante su quella struttura, per importi anche di alcune centinaia di migliaia di euro. Dal nostro canto attendiamo fiduciosi che questa vicenda kafkiana si concluda con la pazienza e la serenità dell'uomo onesto che ci ha sempre contraddistinto".

"Chi ci conosce sa bene - conclude - che crediamo nell'attività sindacale come difesa dei colleghi, ed è mortificante doversi tutelare da accuse che nulla c'entrano con la nostra attività".