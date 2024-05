Un museo in stazione e la riqualificazione del Dlf: così la 'Via della Conoscenza' cambierà la Bolognina | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un archivio dedicato alla storia della democrazia, la riqualificazione dell’ex Mercato ortofrutticolo del Navile, lavori al Dopo lavoro ferroviario e all’Arena Puccini. Il progetto della via della Conoscenza trasformerà in modo sostanziale la zona della stazione e della Bolognina rendendole un polo culturale diffuso. I lavori di riqualificazione, inseriti nel Piano urbanistico integrato e finanziati con il Pnrr, hanno l’obiettivo di collegare con nuovi servizi e infrastrutture la stazione centrale e l’area intorno a Piazza Lucio Dalla al Tecnopolo, alla fiera e all’ex scalo Ravone nell’ambito del generale rilancio di tutto il quadrante nord-ovest di Bologna.

Il Polo della Memoria democratica

Dopo lo stop al primo progetto da parte della Soprintendenza, nell’edificio storico su via Petramellara di fianco a Piazza medaglie d’oro nascerà il Polo della Memoria democratica: un centro museale e culturale che raccoglierà archivi e documenti dedicati alla storia della democrazia italiana come l’antifascismo, la lotta per i diritti civili, il contrasto allo stragismo. Trovato l’accordo sia con le Belle Arti – che hanno bocciato l’ampliamento della struttura inizialmente previsto costringendo a ridimensionare il progetto – sia con Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell’edificio che pertiene al patrimonio immobiliare della stazione e che ha curato il piano di fattibilità e con cui il Comune continua a confrontarsi per trovare un accordo anche sulle modalità d’uso dello spazio che oggi viene usato da negozi e ristoranti come deposito. I lavori prevedono anche il rifacimento della facciata esterna.

Il Dopo lavoro ferroviario e l'Arena Puccini

Si corre contro il tempo per la riqualificazione del Dopo lavoro ferroviario. La scadenza imposta dal Pnrr è il 2026 ma le interlocuzioni tra il comune e la proprietà (Rfi e le società collegate) non sono ancora arrivate a trovare la quadra per la gestione dell’area e l’avvio dei lavori che, nel programma, riguarderebbero le aree verdi, i sottoservizi, la fontana monumentale e l’Arena Puccini con il recupero della torre scenica, l’ampliamento della platea e lo sblocco degli spazi interni del teatro inagibili da anni. È previsto anche l’adeguamento acustico con l’installazione di nuove recinzioni fonoassorbenti. il nuovo disegno dei giardini e nuovi servizi igienici.

L'ex mercato ortofrutticolo in via Fioravanti

Da riqualificare anche l’ex mercato ortofrutticolo del Navile in via Fioravanti. Anche qui il vincolo della Soprintendenza – l’edificio risale agli anni ’30 – ha imposto particolare attenzione al restauro di tutte le facciate in pietra del portico e della torre. Verrà realizzata una passerella vetrata sospesa che servirà da collegamento e nuovi laboratori e attività. Nel progetto rientra la realizzazione del Museo della Casa Popolare che raccoglierà il patrimonio documentaristico dell’Ex istituto autonomo case popolari, in un archivio e in una esposizione permanente.

L'asse nord-sud

Verrà ripensata anche una parte della mobilità della zona e in particolare sarà percorribile entro il 2026 il nuovo asse stradale ‘nord-sud’ parallelo alla principale via Fioravanti: distribuendo il traffico, in quest’ultima verrà realizzato un restringimento di carreggiata e diventerà una strada dedicata soprattutto al movimento di pedoni, ciclisti e mezzi più sostenibili.

Laudani: "Preoccupati per l'incertezza delle attività nel Dlf"

Come detto, il progetto non può prescindere dal confronto con il gruppo delle Ferrovie dello Stato che possiede porzioni importanti delle aree interessate dalla Via della Conoscenza come il Dlf. “L’incertezza riguarda anche le attività che sono ospitate in quello spazio e che sono in scadenza di contratto – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani durante la Commissione consiliare –. Il rinnovo dipenderà da chi possiederà quell’area. Le tempistiche sono stringenti”. Allo stesso modo si dovrà capire come la porzione di lavori che riguarderà la stazione si può incastrare con il vecchio progetto di realizzazione di un collegamento sotterraneo tra Piazza XX Settembre e Piazza Medaglie d’Oro. Ma anche su questo aspetto Comune e Rfi dovranno continuare a parlarsi.