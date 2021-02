A13, guida pericolosa e senza patente: la lunga giornata della Polstrada, oltre 8mila euro di multe

Ancora un autotrasportatore che viaggiava oltre i limiti di guida è stato fermato dal Compartimento Polizia Stradale della Regione Emilia Romagna,lungo la A13. Si tratta di un brindisino di 52 anni che ieri, 5 febbraio, alle 9.30 è stato intercettato dalla Sottosezione di Altedo, poco prima del casello di Ferrara Nord.

Gli Agenti hanno prceduto a controllo con un nuovo strumento computerizzato denominato “Police Controller”, fornito dal Ministero dell’Interno alle pattuglie, che consente di analizzare tutti i parametri di viaggio dei mezzi pesanti e di scovare eventuali alterazioni o manomissioni del cronotachigrafo digitale.

Peccato che il mezzo pesante risultava in pausa e quindi fermo, nonostante stesse circolando. A un controllo più approfondito infatti si è scoperto che, un circuito elettronico installato in parallelo alla linea dati,consentiva all’autotrasportatore di escludere manualmente l’alimentazione dello strumento, allo scopo di continuare a guidare oltre i limiti orari imposti dalla Legge, senza incappare in sanzioni.

Al conducente veniva immediatamente ritirata la patente di guida ai fini della sospensione, a cui veniva associata la contravvenzione prevista dall’art. 179 comma 2 del codice della strada di 1.732 euro, oltre al sequestro del circuito elettronico installato a posteriori sul cronotachigrafo.

Sempre nella stessa mattinata, gli uomini della Sottosezione di Altedo hanno fermato in uscita al casello di Bologna Arcoveggio un ferrarese, ventenne, che percorreva l’autostrada A13, conducendo una Opel Corsa di sua proprietà nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. Per lui scattava la contravvenzione di 5.000 euro prevista dall’articolo 116 del Codice della Strada, oltre al fermo amministrativo del suo veicolo per tre mesi.

Sempre nel corso della giornata, altri 5 autotrasportatori sono stati sopresi a sorpassare altri veicoli nel tratto dell’A13 fra Bologna e Occhiobello in cui vige il divieto di sorpasso per i mezzi superiori alle 12 tonnellate. Per tutti, oltre alla sanzione di 327 euro prevista dall’art.148, 16° comma del Codice della Strada, è scattato anche il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione per due mesi.

