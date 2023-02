Bolognesi indisciplinati alla guida. La Polstrada snocciola i numeri

"Dall’analisi dei dati inerenti il numero degli incidenti stradali rilevati nel corso del 2022 nell’intera rete stradale provinciale di grande comunicazione, si evidenzia sostanzialmente un aumento di alcune centinaia di sinistri rilevati globalmente, in particolare per ciò che attiene l’ambito Autostradale, che riportano le numeriche agli anni pre-COVID, 2019 e 2018".

E' quanto si legge nella nota diffusa dalla Polizia stradale di Bologna che nello scorso fine settimana ha messo in campo diverse pattuglia per effettuare i servizi straordinari sulle principali strade del territorio bolognese. I dati dimostrano tuttavia che il numero degli incidenti mortali è calato di circa il 33% rispetto ad entrambi i periodi del 2019 e 2021; rispetto al 2019 poi, anno pre-pandemico, il numero di deceduti a seguito di incidente stradale è diminuito di circa il 45%, passando da 18 (2019) a 10 (2022); il dato del numero dei sinistri con feriti ed al numero dei feriti registrati è risultato assimilabile al annualità pre-pandemia.

Le cause di incidente

L’analisi dei dati porta ancora a considerare quali fattori determinanti "le condotte di guida imprudenti e quindi l’inosservanza delle norme del C.d.S.: in particolar modo di quelle attinenti la velocità, il rispetto delle precedenze e delle distanze di sicurezza oltre che la distrazione alla guida, che in provincia comporta molti tamponamenti nei casi di traffico fermo e/o rallentato specie in ambito autostradale ed in tangenziale" osserva la Polstrada.

Non meno importante "l’alternanza di condizioni climatico/atmosferiche avverse e l’aumento in alcuni periodi dell’anno dei volumi di traffico. Sono state rilevate circa 800 infrazioni, che denotano lo scarso apprendimento delle norme basilari alla guida che vedono nella velocità una delle concause principali che hanno diretto riflesso sui danni ed infortuni alle persone".

Stato di ebbrezza o alterazione per droghe

58 casi (+ 18 casi rispetto al 2021), gli incidenti stradali che si connotano per la positività all’accertamento in “stato di ebbrezza” o “stato di alterazione per sostanze stupefacenti o psicotrope” di uno dei conducenti coinvolti: in 6 nr. 6 casi al conducente è stata contestata sia l’ebrezza alcolica che quella da uso di sostanza stupefacente.

Sono state elevate 355 contestazioni di cui 330 art. 186 e nr. 25 art. 187.

I servizi specifici sono stati messi in atto nel corso dei fine settimana, nel contesto delle cosiddette “Stragi del Sabato sera".

Controlli bus scolaresche

Sono pure ripresi i controlli ai pullman dedicati al trasporto delle scolaresche per lo svolgimento delle gite scolastiche e dei viaggi di istruzione. Durante l’anno 2022, la Polizia Stradale di Bologna ha controllato 41

autobus di scolaresche, dei quali 4 sono stati sanzionati per irregolarità: "Si tratta di un servizio molto importante, nell’ottica della prevenzione degli incidenti stradali - sottolinea la Polstrada - che avviene in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna. La Polizia Stradale, infatti, viene informata di tutte le gite e di tutti gli itinerari degli spostamenti delle scolaresche. Grazie ad una catena comunicativa tempestiva, si realizza la predisposizione di servizi dedicati al controllo specie circa le condizioni psicofisiche degli autisti, oltre che all’efficienza dei bus utilizzati".

Controlli veicoli industriali

Oltre a verificare gli adempimenti normativi previsti, attraverso la predisposizione di servizi congiunti con i “Centri Mobili di Revisione” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relativo personale, sono state svolte le attività di verifica dei comportamenti dei relativi conducenti. Su 905 controlli sono state rilevate 770 infrazioni. I conducenti veicoli di industriali controllati sono stati 9.489

Multe, controlli e patenti ritirate

Nel corso dell’anno 2022, l’attività contravvenzionale ha fatto registrare 27.577 infrazioni.

art.193 (copertura assicurativa) 605

art 189 (fuga dopo incidente) 7

art.173 (uso del cellulare alla guida) 1683

art 171 (mancato utilizzo casco) 11

art. 172 (mancato utilizzo cinture) 1479

guida senza patente 243

inosservanza velocità (art 142 +141CdS) 1404

tempi di guida veicoli industriali 902

ebrezza alcoolica, 330

art.187 (sotto influenza stupefacenti) 25

Persone sottoposte a screening ebrezza 44339

Totale patenti ritirate nel 2022 570

Totale carte di circolazione ritirate 725

Totale punti patente decurtati 41.543

Totale controlli amministrativi attività 12

Campagne di sensibilizzazione

La sezione Polizia stradale ha aderito alla campagna di sicurezza stradale Icaro - giunta alla 22ª edizione e promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università LA Sapienza, raggiungendo 6 istituti della scuola secondaria di primo grado e 7 istituti della scuola secondaria di secondo grado.

Ha partecipato al progetto di educazione stradale denominato “Stai Sobrio”, organizzato in collaborazione con la Direzione Provinciale dell’ACI di Bologna e la Polizia Locale di Bologna, visitando 3 scuola dell’infanzia, 2 istituti della scuola primaria, 4 istituti della scuola secondaria di primo grado e 16 istituti

della scuola secondaria di secondo grado.

Si è pure aderito alla campagna di sensibilizzazione denominata “ROADPOL SAFETY DAYS”, settimana Europea della Mobilità, dedicando un’intera giornata all’incontro con la cittadinanza presso un centro commerciale del

territorio.