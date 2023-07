Nuove poltrone al day hospital oncologico del Bellaria

Un progetto di rinnovamento all’ospedale Bellaria nato grazie alla segnalazione di una paziente oncologica. Da qui è ha preso via una cordata di solidarietà a cui hanno partecipato imprese come Despar e altri soggetti privati del territorio, le cui donazioni hanno permesso l’acquisto di 22 nuove poltre a movimentazione elettrica, del costo di 3.700 euro ciascuna, per il day hospital oncologico. In questo modo, spiega l'Ausl di Bologna, viene assicurata "la più adeguata assistenza durante la chemioterapia, anche qualora il paziente necessitasse di interventi in emergenza". Finora al day hospital oncologico del Bellaria erano disponibili 20 posti, ma con le nuove poltrone e con la riconversione di quattro letti del reparto di degenza al secondo piano, oggi la disponibilità totale è di 26 postazioni. "Solo negli ultimi cinque mesi di quest'anno sono 630 i pazienti seguiti dalla nostra equipe al day service oncologico dell'ospedale Bellaria- spiega Antonio Maestri, direttore del dipartimento oncologico- e sono oltre 5.600 gli allestimenti di farmaci da parte della farmacia ospedaliera".