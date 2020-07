Cantieri in città, tre ponti in ristrutturazione: si parte il 27 luglio

Lavori di ristrutturazione e controlli su tre ponti cittadini in zona Borgo Panigale.

Il primo della lista è il Ponte Bacchelli: che corre sul Reno in viale Togliatti. Si tratta di un’operazione da 1 milione di euro nell’ambito degli investimenti che il Comune ha programmato per la manutenzione delle infrastrutture. È inoltre prevista l'installazione di un sistema elettronico di allerta che avviserà il Comune in caso di eventuali microcedimenti.

Durante l'esecuzione dei lavori, questi presidi di sicurezza diventeranno di supporto effettivo e risulteranno utili nelle fasi di parziale demolizione del calcestruzzo ammalorato dei piloni, sostenendo il ponte.

A partire dal 27 luglio iniziano le verifiche sulla struttura di Viale Togliatti in vista dei lavori che cominceranno a settembre.

In queste settimane sono in corso gli interventi sul Ponte Pertini, per la seconda fase dei lavori per il ripristino superficiale, l’impermeabilizzazione e la sostituzione dei giunti.



Per quanto riguarda il Pontelungo, è in corso la gara per i lavori di ristrutturazione del valore di 14 milioni di euro e in autunno è in programma l’aggiudicazione.