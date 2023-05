A Monterenzio è crollato un ponte | VIDEO

Il maltempo continua a causare danni anche a distanza di giorni. Attorno alle ore 18 di mercoledì 24 maggio il piccolo ponte sul Sillaro in via Ca’ di Lesso, nei pressi della località Sassonero, ha ceduto. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito, e anche l’abitazione al di là del ponte, abitata da una coppia, al momento del crollo era vuota. Nella casa sono rimasti due cani, che saranno presto recuperati dalla Protezione Civile, mentre la coppia è stata già avvisata e sarà ospitata in una delle strutture messe a disposizione dal comune di Monterenzio. Ancora sconosciute le cause del crollo, ma si pensa ad un cedimeno del terreno dovuto alle forti piogge dei giorni scorsi.

Il tavolo tecnico

Quello di Sassonero è già il secondo ponte che crolla in seguito all’alluvione. Nei giorni scorsi era infatti crollato anche il Ponte della Motta, tratto della SP 6 che collega la località la Motta-Budrio con San Martino in Argine. Alla luce dei diversi sopralluoghi svolti dai tecnici e dal genio militare nei giorni scorsi, la Città metropolitana di Bologna fa sapere di essere al lavoro insieme ai Sindaci di Budrio e Molinella.

Di concerto è stato deciso di istituire un tavolo tecnico di intesa con Regione, Ministero, Prefettura, Genio militare e Comuni per capire fin da subito tempi e soluzioni possibili, per venire incontro alle esigenze dei territori e della popolazione. “La priorità – avevano detto i sindaci di Budrio e Molinella – è trovare soluzioni tra ricostituzione arginale e sostituzione del ponte che possano essere messe in campo il più rapidamente possibile, anche al fine di garantire sicurezza alla cittadinanza che abita ai lati dell’Idice e una viabilità che ripristini in toto le condizioni preesistenti e che preservi il resto del territorio da un livello di traffico insostenibile per le arterie secondarie”.