Ponte Da Vinci a Sasso Marconi, tre anni di lavori: "Tempi inaccettabili"

Il presidente Cna dell'area Appennino bolognese tuona contro le tempistiche per i lavori: "Chiediamo subito soluzioni alternative e azioni per sostenere le aziende in gravi difficoltà"

Le aziende dell'Appennino bolognese alzano la voce contro la previsione di tre anni per il ripristino del ponte Da Vinci a Sasso Marconi. "Tempi inaccettabili", tuona Marco Gualandi, presidente Cna dell'area Appennino bolognese. "Già il traffico verso la Toscana e' limitato dalla frana di Pavana- sottolinea- ci aspettavamo interventi sulla Porrettana e invece è arrivata questa sorpresa". Le imprese della montagna esprimono dunque "grandissima preoccupazione" e chiedono "subito soluzioni alternative e azioni per sostenere le aziende in gravi difficoltà".

I tre anni di lavoro annunciati dalla Regione "sono un tempo interminabile - insiste Gualandi - e anche la risposta di Anas non e' per nulla rassicurante, visto che non esprime una valutazione certa sulle tempistiche. Se questa è la prospettiva, per l'imprenditoria della montagna bolognese sara' un problema enorme, che si aggiunge alle difficoltà provocate dall'emergenza Covid. In questo momento le imprese dell'Appennino si sentono isolate".

Cna ricorda di aver sostenuto, negli anni passati, la realizzazione della bretella Reno-Setta, all'altezza di Vergato. "Ci venne detto che costava troppo e che i tempi sarebbero stati troppo lunghi - sottolinea Gualandi - ma ci promisero lavori di ristrutturazione sulla Porrettana, per velocizzare il percorso che conduceva al casello autostradale. Niente di tutto questo e' avvenuto, non solo: con la frana di Pavana il traffico pesante non puo' andare in direzione Toscana, adesso con la chiusura del Ponte di Sasso Marconi si è ridotta drasticamente la viabilità verso Bologna"

Il dirigente di Cna ribadisce quindi che "le aziende dell'Appennino sono isolate dal resto del mondo, pur essendo eccellenze conosciute in tutto il mondo. Crediamo che innanzitutto debba essere fatta chiarezza sui tempi di riapertura del ponte da Regione, Anas e Citta' metropolitana, evitando che ci sia un rimpallo di responsabilita'. Nel frattempo vanno studiate insieme alle imprese e alle loro associazioni delle soluzioni che alleggeriscano i problemi di viabilita' delle aziende, sia trovando percorsi alternativi che individuando sostegni economici per chi sta vivendo gravi difficolta' per questa situazione", conclude Gualandi.