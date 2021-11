Ponte da Vinci a Sasso Marconi: al via oggi la messa in sicurezza, fondi raddoppiati

Più fondi e nomina del Commissario straordinario. Sono queste le due importanti novità per il ponte “Leonardo Da Vinci” di Sasso Marconi, la struttura inserità nel 2018 nell’elenco delle priorità che la Città metropolitana aveva indicato al Governo classificandolo con “priorità alta” e ha annunciato per oggi, 8 novembre l’avvio dei lavori di messa in sicurezza, che riguardano in particolare la pila 15 (quella che mostra i maggiori segni di deterioramento).

Gli interventi, inizialmente programmati durante l’estate - rende noto il comune di Sasso - sono slittati per la necessità di modificare il progetto di messa in sicurezza della pila, esposta a un progressivo degrado e sono propedeutici alla consegna del cantiere e alla conseguente presa in carico del ponte da parte di Anas.

Le risorse disponibili per i lavori necessari a restituire il ponte alla sua piena funzionalità sono state raddoppiate e ammontano oggi a oltre 13 milioni di Euro: "E' attualmente in fase di definizione il progetto di ripristino a cura di Anas SpA, che prevede la riqualificazione e l’adeguamento sismico dell’infrastruttura attraverso la posa di travi in acciaio, la realizzazione di nuove strutture di sostegno in metallo e l’ampliamento della carreggiata (con la realizzazione di due nuovi percorsi ciclo/pedonali)" continua il Comune

foto SalaBorsa