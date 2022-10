Ponte Da Vinci, consegnati i lavori di manutenzione straordinaria: il punto sulla (travagliata) opera

Altro tassello nella sofferta vicenda dei lavori di messa in sicurezza del Ponte Leonardo Da Vinci a Sasso Marconi. Tra pericoli caduta calcinacci, polemiche sulle tempistiche iniziali e per i disagi arrecati dalla situazione, nonchè richieste di commissariamento.

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato ieri, 20 ottobre, i lavori di manutenzione straordinaria dell'opera, della lunghezza di circa 220 mt a scavalco del fiume Reno, sopra la Strada statale -ex SP 325 -“di Val di Setta e di Val di Bisenzio”, in provincia di Bologna.

Cosa prevede l'intervento

L’intervento di messa in sicurezza del ponte – del valore complessivo di oltre 21 milioni di euro – prevede la parziale decostruzione della struttura esistente (impalcato e pile in calcestruzzo armato) e la conseguente costruzione di un nuovo impalcato, in struttura mista acciaio-calcestruzzo.

Per la realizzazione dell’intervento è stato designato come Commissario Straordinario di Governo l’ing. Eutimio Mucilli, Direttore Investimenti e Realizzazione ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni nella Legge n.55 del 14.06.2019.

Anas fa sapere che ad ora ha "concluso le attività di monitoraggio ambientale ante-operam, nonché quelle per la bonifica dagli ordigni esplosivi delle aree interessate dai lavori. In avanzato stato quelle per la realizzazione delle opere provvisionali a protezione della linea ferroviaria ‘Pistoia – Bologna’, avviate ad inizio agosto e, a seguito dell’affidamento dei lavori, si è proceduto alla formale consegna degli stessi all’impresa appaltatrice".