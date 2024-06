Ponte del 2 giugno, code all'Aeroporto Marconi | FOTO e VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Giornata complicata per i viaggiatori in partenza dall’Aeroporto Marconi di Bologna, che oggi hanno dovuto affrontare lunghe file in attesa di superare i controlli di sicurezza e imbarcarsi sui propri voli.

Disagi per i viaggiatori

Sono diverse le segnalazioni arrivate alla redazione di BolognaToday. In un video si vedono i passeggeri in coda anche all’esterno del terminal delle partenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di un lungo seprentone di persone e valige - già dall’uscita del People Mover – parla anche Lucia Margheritini, originaria di Forlì ma residente in Danimarca. “Ho dovuto aspettare un’ora e 20 all’esterno prima di riuscire a varcare le porte del terminal delle partenze”, ha raccontato. “Ci hanno fatto girare attorno al terminal e poi fare una lunga coda anche all’interno – ha aggiunto – . Ci sono state tensioni lungo la fila e una volta passati i controlli, la situazione dei servizi igienici era del tutto insufficiente”.

Lavori in corso per migliorare i flussi

L’Aeroporto Marconi nei giorni scorsi ha fatto sapere che ci sono lavori in corso per potenziare i controlli di sicurezza proprio per migliorare i flussi. II consiglio è di "arrivare in aeroporto con almeno 3 ore di anticipo rispetto all’orario di partenza del volo" proprio per evitare disagi.

"L'installazione di nuove macchine di ultima generazione permetteranno di velocizzare i controlli, una volta sostituite tutte le macchine radiogene - ha fatto sapere lo scalo bolognese in un video - la capacità di processo dei controlli di sicurezza verrà velocizzata di oltre il 40% rispetto alla situazione attuale".

I lavori nelle aree controlli si inseriscono all'interno di un pacchetto di interventi quinquennale avviato lo scorso anno che comprendono, tra le altre cose, l'allargamento della zona di accodamento verso l'area dei controlli, con un aumento di superficie di oltre il 50%, sostituzione di pavimenti, controsoffitti e rivestimenti così come l'illuminazione e del sistema di climatizzazione.