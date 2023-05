Un ponte provvisorio alla Motta per ovviare ai problemi di viabilità

"Trovata una soluzione per dare una risposta, già dai prossimi mesi, ai problemi di viabilità creati dal crollo del ponte della Motta tra Budrio e Molinella". Così la Città metropolitana annuncia la prossima realizzazione di un ponte provvisorio che permetterà il passaggio anche di mezzi pesanti, che in questo momento sono costretti ad attraversare le frazioni creando problemi di inquinamento e di rumore.

Il ponte provvisorio sarà a doppio senso di marcia ed avrà qualche anno di vita. Una volta che l’agenzia regionale avrà messo in sesto gli argini potrà partire il cantiere che durerà 4/5 mesi. Successivamente si penserà alla realizzazione del ponte definitivo per il quale occorreranno risorse e tempi maggiori.

La decisione è stata assunta questa mattina, in accordo con i Sindaci di Budrio e Molinella, al termine di un incontro tra Città metropolitana, Comuni ed Esercito che - spiegano da palazzo Malvezzi - "inizialmente aveva ipotizzato una soluzione con un ponte Bailey, che però avrebbe avuto un solo senso di marcia e non avrebbe consentito il passaggio dei mezzi pesanti. Questo intervento permetterà invece di trovare in poco tempo una soluzione non appena si sarà intervenuto sugli argini".

Il costo del ponte provvisorio è stimato in 4 milioni di euro.

Proprio ieri, a seguito del ritorno del maltempo, su un terreno già instabile, si è registrato il crollo di un altro ponte, a Monterenzio.

