Ricostruzione, Lepore a Figliuolo: "Servono fondi per il ponte della Motta"

“È molto importante che da subito si stanzino a livello nazionale i fondi per i primi interventi fra cui il ponte della Motta, perché presto saremo pronti, ultimata la progettazione". La prima richiesta che parte da Bologna per il commissario alla ricostruzione post alluvione Francesco Figliuolo arriva dal sindaco metropolitano Matteo Lepore e riguarda la costruzione del ponte della Motta tra Molinella e Budrio, venuto giù durante la piena dell’Idice. Per questo e per i tanti altri interventi in programma, continua Lepore, "chiediamo al commissario Figliuolo e al Governo di stanziare un fondo. L'Anci e i sindaci dell'Emilia-Romagna hanno proposto che subito, in questi giorni già nel decreto si stanzi un fondo da 600 milioni per anticipare i primi interventi".

I costi per la riparazione delle strade

Il sindaco ne ha parlato questa mattina nel corso di un sopralluogo effettuato in alcune cooperative agricole della zona. Ieri intanto la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato conclusi i primi lavori nella zona del ponte, necessari a rincanalare l'Idice nell'alveo dopo che l'esondazione aveva provocato una rottura degli argini lunga 200 metri. "Sono state tre settimane di intensi lavori che hanno visto sette squadre alternarsi non soltanto sulla rottura ma anche nei chilometri a valle", sottolinea la sindaca di Budrio, Debora Badiali, così da "rimettere in sesto e rincanalare l'Idice che, con la rottura, aveva trovato una nuova strada e stava continuando ad allagare abitazioni e campagne, arrivando fino a Selva Malvezzi". La ricostruzione del ponte della Motta costerà 11 milioni, fa i conti Lepore, mentre gli interventi necessari a livello metropolitano "valgono 80 milioni per le strade provinciali e arriveranno a quasi 200 per le strade comunali". Questo è "un punto molto importante nel rapporto con il nuovo commissario Figliuolo", evidenza il sindaco, "le risorse complessive necessarie sono troppo elevate perché le possa tutte coprire in anticipo la Città metropolitana".