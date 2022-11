Ponte Parco dei cedri degradato, Stanzani (FI): "Verrà demolito, serve percorso alternativo"

Lavori al Parco dei Centri. "Il ponte ciclopedonale, le cui travi portanti sono ritenute in condizioni di eccesivo degrado, andrà demolito e sostituito da una nuova struttura". Lo rende noto il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Nicola Stanzani, che ha presentato una interrogazione al direttore generale del Comune di Bologna per conoscere "inizio e durata dei lavori, in cosa consisteranno i lavori e come si intenderà gestire la viabilità pedonale e ciclabile su quel tratto nel periodo di cantiere".

"I lavori, salvo intoppi, dureranno 3 mesi e mezzo - osservano Stanzani e il capogruppo al quartiere Savena, Antonio Basile - e termineranno con la fine della prossima primavera. Per l’intera durata dei lavori, mancherà quindi l’importante collegamento pedonale e ciclabile che attraversa il Savena tra Bologna e San Lazzaro, con disagi importanti proprio nel periodo, la primavera, in cui l’infrastruttura viene più utilizzata dai tantissimi cittadini che si spostano tra i due comuni a piedi e in bicicletta".

E promettono di attivarsi "perché l’Amministrazione progetti e metta in sicurezza per tempo percorsi alternativi e informi la cittadinanza in merito ai lavori e alle modalità indicate per l’attraversamento del Savena. Pensiamo per esempio ai moltissimi ciclisti amatoriali che percorrono la Carlo Piazzi e agli studenti che attraversano quel punto a piedi nei tragitti casa scuola".

Il Comune a sua volta fa sapere che il progetto è in corso di approvazione per poi procedere alla gara. Il ponte verrà dunque demolito e verrà ricostruta una passerella ex novo. Verranno quindi "predisposti all'interno del parco dei percorsi provvisori per raggiungere verso sud il ponte (sul Savena) di via Altura e verso nord il ponte della via Emilia".